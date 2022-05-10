HIDRELLEZ ŞENLiĞi

Kanser Hastalarına ve yakınlarına moral vermek, farklı bir gün yaşamalarına katkıda bulunmak amacıyla Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği tarafından Fakıbeyli köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez Şenliğine katılım yoğun oldu. Fakıbeyli köyünde gerçekleştirilen Hıdrellez şenliklerine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Eşi Nagihan Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Doktoru Uzm. Dr. Naziye Ak, dernek üyeleri, hasta ve hasta yakınları katıldı. Ateşler yakılıp, oyunların oynandığı hıdrellez şenliğine katılanlar gönüllerince eğlendi. Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, yazın habercisi hıdrellezde hem kanser hastalarına, hem hasta yakınlarını, hem de Fakıbeyli köyü halkına moral olmak amacıyla hıdrellez şenliği düzenlediklerini söyledi. Şenlikle kendilerini yalnız bırakmaya Başta Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Eşi Nagihan Köse olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür eden Esengin, düzenledikleri hıdrellez şenliğine katılan herkesin gönüllerince eğlendiğini vurguladı. Çok güzel bir etkinlik düzenlediklerini, yaptıkları piknik, yaktıkları ateş başında oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdiklerinin altını çizen Esengin, ‘’Hıdırellez’in Anadolu ve Balkanlar'da, Orta Asya ve Orta Doğu'da kışın bitiminin kutlandığı bayramlardan biridir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bizde hafta sonu bu bayramımızı kutladık’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği tarafından düzenlenen hıdrellez şenliğine katıldıklarını belirtti. Yazgın gelişini müjdeleyen hıdrellez şenliğinde kanser hastaları ve yakınlarının moral bulduğuna dikkat çeken Başkan Köse, şenliği düzenleyenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.