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Hıdırellez hazırlığı

YOZGAT kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdırellez etkinlikleri ile ilgili Yozgat İl Kültür ve Turizm müdürlüğü hazırlıklara başladı.

Hıdırellez hazırlığı

YOZGAT kültüründe önemli bir yere sahip olan Hıdırellez etkinlikleri ile ilgili Yozgat İl Kültür ve Turizm müdürlüğü hazırlıklara başladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Hıdırellez hazırlığı

Türk dünyasında kutlanan, mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez etkinliklerinin Yozgat’ta da her yıl 6 Mayıs tarihinde kutlandığını, bazı ailelerin ise 6 Mayısın hafta içerisine denk düşmesi halinde hafta sonunda iki gün süren kutlamalar yaptıkları hatırlatıldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu'da hâla görkemli törenlerle kutlanan Hıdırellez Bayramı etkinliklerinin bu yıl İnceçayır Köyü’nde kutlanması kararlaştırıldı. Yozgat Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İnceçayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortaklaşa tertiplenecek etkinlikler 6 Mayıs Pazar Günü saat 10.00’da başlayacak. 

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