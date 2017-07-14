Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104437
ALTIN
139.836
DOLAR
3.5641
STERLİN
4.6239
EURO
4.0681

“Hiçbir zaman fırsat vermedik”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

“Hiçbir zaman fırsat vermedik”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
14 Temmuz 2017 Cuma 07:05
48 Okunma
“Hiçbir zaman fırsat vermedik”

İl Başkanı Lekesiz, “Bu aziz millet Tarih boyunca nice saldırılara mertçe, yiğitçe karşı durmuş,  metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı başarmış, huzur, barış ve kardeşliğine kasteden, tuzak kuranlara hiçbir zaman fırsat vermemiştir” dedi.
AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceklerini vurgulayarak, “Mücadelesini, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla veren bir milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir” diye konuştu.
Harun Lekesiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi yok sayarak, demokrasinin ve cumhuriyetin tüm kazanımlarının ortadan kaldırılmayı hedefleyen bir darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Lekesiz, bu darbe girişimini milletin büyük bir kahramanlık destanı yazarak püskürttüğünü ifade etti.
İl Başkanı Lekesiz, “Geçmişi, askeri darbe ve sıkıyönetim uygulamalarıyla dolu ülkemizdeki bu son darbe girişimi, Türk milletinin, siyasetinden bürokrasisine ve sivil toplum örgütlerinden halk katmanlarına kadar tek yumruk olup darbecilerin önüne adeta etten bir duvar örülerek püskürtülmüş, büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Şehadet şerbetini içen çok sayıda şehitlerimiz olmuştur” şeklinde konuştu.
Harun Lekesiz, AK Parti teşkilatları olarak istiklal ve istikbalimiz uğrunda, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını bildirdi.
Lekesiz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü “İstiklal ve istikbalimiz uğrunda, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, asker ve polis şehitlerimizi Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz gecesinde canlarını milletin hukuku için siper eden, dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan, tanklara meydan okuyarak, canlarını aziz milletimize siper eden, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine, annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerine ve aziz milletimize sabır ve metanet diliyoruz”.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şehit kızı Miray büyüyor!
Şehit kızı Miray büyüyor!
“Devlet ve milletinin yanında”
“Devlet ve milletinin yanında”
“Gücümüz milli irade!”
“Gücümüz milli irade!”
Anlamlı belgesel
Anlamlı belgesel
Dualar Yasin için!
Dualar Yasin için!
Klimalı duraklar geliyor
Klimalı duraklar geliyor

banner81

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim