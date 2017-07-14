“Hiçbir zaman fırsat vermedik”

İl Başkanı Lekesiz, “Bu aziz millet Tarih boyunca nice saldırılara mertçe, yiğitçe karşı durmuş, metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı başarmış, huzur, barış ve kardeşliğine kasteden, tuzak kuranlara hiçbir zaman fırsat vermemiştir” dedi.

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden geleceklerini vurgulayarak, “Mücadelesini, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla veren bir milleti yolundan döndürecek bir silah daha icat edilmemiştir” diye konuştu.

Harun Lekesiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi yok sayarak, demokrasinin ve cumhuriyetin tüm kazanımlarının ortadan kaldırılmayı hedefleyen bir darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Lekesiz, bu darbe girişimini milletin büyük bir kahramanlık destanı yazarak püskürttüğünü ifade etti.

İl Başkanı Lekesiz, “Geçmişi, askeri darbe ve sıkıyönetim uygulamalarıyla dolu ülkemizdeki bu son darbe girişimi, Türk milletinin, siyasetinden bürokrasisine ve sivil toplum örgütlerinden halk katmanlarına kadar tek yumruk olup darbecilerin önüne adeta etten bir duvar örülerek püskürtülmüş, büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Şehadet şerbetini içen çok sayıda şehitlerimiz olmuştur” şeklinde konuştu.

Harun Lekesiz, AK Parti teşkilatları olarak istiklal ve istikbalimiz uğrunda, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını bildirdi.

Lekesiz, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü “İstiklal ve istikbalimiz uğrunda, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, asker ve polis şehitlerimizi Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi, 15 Temmuz gecesinde canlarını milletin hukuku için siper eden, dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan, tanklara meydan okuyarak, canlarını aziz milletimize siper eden, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine, annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, eşlerine ve aziz milletimize sabır ve metanet diliyoruz”.

