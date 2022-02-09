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Hibe programı bilgilendirmeleri devam ediyor

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) kayıtlı istihdam yaratma projesi hibe programı bilgilendirme toplantılarının devam ettiği bildirildi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:57
Hibe programı bilgilendirmeleri devam ediyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, TKYB’nin Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve AB’nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT II) kapsamında AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesinin hibe programının 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https:// kayist.org/ aracılığıyla ilan edildiği hatırlatıldı. Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70 milyon Avro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam yaratmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandırılacağının vurgulandığı açıklamada, ‘’Hibe başvurularının sunulması için kapanış tarihi 28 Şubat 2022'dir. Hibe ile ilgili Başvuru Rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlara https://kayist.org/teklif-cagrisidokumanlari/basvuru-rehberive-basvuru-dokumanlari bağlantısı üzerinden; ve potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular ve cevaplarına https:// www.kayist.org/sikca-sorulansorular bağlantısı üzerinden erişilebilir. Bunlara ilaveten Hibe Programı’na başvuracaklar için bir seri bilgilendirme toplantısı planlanmıştır. Bu doğrultuda, 17 Şubat 2022 saat 14:00’da Kayseri ilindeki KOBİ’lere yönelik düzenlenecek çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak isteyen potansiyel başvuru sahipleri https://flaptour.com/a/ tkyb/ bağlantısı üzerinden toplantı katılımı için kayıt olma talebinde bulunabilecektir’’ denildi.

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