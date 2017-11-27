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Hibe ile yumurta çiftliği kurdu

AKDAĞMADENİ ilçesi Alicik köyünde yaşayan Esme İpeksoy, Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'nden aldığı 30 bin lira destekle köyünde tavuk çiftliği kurdu.

Hibe ile yumurta çiftliği kurdu

AKDAĞMADENİ ilçesi Alicik köyünde yaşayan Esme İpeksoy, Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'nden aldığı 30 bin lira destekle köyünde tavuk çiftliği kurdu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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Hibe ile yumurta çiftliği kurdu

Genç kadın tavuk çiftliğinde günde 350 adet organik yumurta üretiyor. Aldığı hibe yardımıyla otomatik yemlik, suluk, aydınlatma, folluk, fan gibi makine ekipmanlarının yanı sıra kümes inşaat giderlerini de karşılayan 31 yaşındaki Esme İpeksoy, aldığı 550 adet ataks cinsi tavukla yumurta üretimine başladı. 1 yıl önce Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'ne başvurduğunu ve devletten aldıkları 30 bin lira destekle köylerine tavuk çiftliği kurarak organik yumurta üretmeye başladıklarını anlatan İpeksoy,"Devletten aldığımız destekle 550 adet ataks cinsi tavuk aldık. Tavuklardan kış ayları olduğu için günlük 350 adet organik yumurta alıyoruz. Biraz Pazar sıkıntımız olsa da ürettiğimiz yumurtaları Akdağmadeni başta olmak üzere Sivas'a gönderiyoruz" dedi.
Tavukların çocuk gibi bakım istediğini ve bakımlarına saat erken saatlerde başladığını ifade eden İpeksoy, "Günde 3 defa yumurta topluyorum. Günde tavuklara sularını, yemlerini veriyorum ve holluklarının temizliğini yapıyorum. Eşimde bu konuda bana destek veriyor. Ayrıca çocuklarımın eğitimine ve evime katkı sağlıyorum. Çocuklarımın okullarının masraflarına, giyeceklerine ve yiyeceklerine yardımcı oluyorum. İşimi severek yapıyorum" şeklinde konuştu.
Aldıkları destekle zamanlarını çalışarak değerlendiklerini belirten İpeksoy, "Köyümüzde kendi işimizi yapıyoruz ve emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu desteği bize sunan devletimizden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.
 

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