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Hibe desteği

Kadışehri Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje onaylandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:21
Hibe desteği

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan projenin onaylanarak, hibe almaya hak kazandığını söyledi. Aksoy, Erasmus+ Programı 2020 yılı başvuru sonuçlarına göre, ‘Ziraat milli ekonominin temeli, avrupa ile gelişim öğrencilerimizin hedefi’ adlı projenin kabul gördüğünü bildirdi. Aksoy, 51 bin 676 Avro hibe kazanan Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Veli Solmaz ile birlikte başarıda emeği geçenleri tebrik edip, kutladı. Aksoy, ‘’Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için. Daha güzel günlere ve başarılara ulaşmak dileğiyle tebrikler, teşekkürler değerli meslektaşlarım’’ dedi.

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