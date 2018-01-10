Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115023
ALTIN
159.166
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1009
EURO
4.4947

Hibe başvuruları devam ediyor

YOZGAT’ta modern ahır veya ağıl yaptırmak için yüzde 50 hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını 31 Ocak 2018 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Hibe başvuruları devam ediyor

YOZGAT’ta modern ahır veya ağıl yaptırmak için yüzde 50 hibe desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını 31 Ocak 2018 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
10 Okunma
Hibe başvuruları devam ediyor

KOP kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği uyarınca 2014 yılından beri ahır-ağıl yapımına yüzde 50 hibe desteği uygulandığı hatırlatıldı.
Yozgat’ın da dahil edildiği Konya Ovası Projesi kapsamında yer alan illerde, büyük-küçükbaş hayvancılık işletmeleri için yeni ahır-ağıl yapımı inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verileceği hatırlatıldı.
Açıklama, ‘Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır’ denildi. Ahırların, serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacağına vurgu yapıldı, ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlüğünün yetkili olduğuna dikkat çekildi. Destekten yararlanmak isteyenlerin 31 Ocak 2018 tarihine kadar başvurusunu yapması istendi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İŞKUR'dan sertifika
İŞKUR'dan sertifika
REKABET OLMADAN OLMAZ!
REKABET OLMADAN OLMAZ!
Yeni Mesire alanı hazır
Yeni Mesire alanı hazır
Müftü incelemelerde bulundu
Müftü incelemelerde bulundu
Terör propagandacısı tutuklandı
Terör propagandacısı tutuklandı
Tokat'a hazırlanıyorlar
Tokat'a hazırlanıyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim