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Hibe başvuruları başladı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Engelli ve eski Hükümlü Hibe desteği Proje Başvurularının başladığı hatırlatılarak, hibe desteğine başvuruların 3 Aralık 2021 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

15 Kasım 2021 Pazartesi 00:23
Hibe başvuruları başladı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Taner Yıldız, her sene düzenli olarakbaşvurularını aldıkları engelli ve eski hükümlü vatandaşların hibe proje başvurularının başladığını söyledi. Yıldız, bu yılki başvurularda bazı değişikliklerin yapıldığını vurgu yaparak, ‘’Başvurular E-Devlet (www.turkiye.gov.tr ) üzerinden online olarak yapılacaktır Önceki dönemlerde olduğu gibi başvuru formları yayımlanmayacaktır’’ dedi. Yıldız, elden veya posta yolu ile yapılacak olan başvuruların kabul edilmeyeceğini hatırlatarak, e-Devlet üzerinden yapılacak ‘Engelli Hibe Desteği’ başvurularının Kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanan ‘Başvuru Rehberine’ uygun olacak şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Yıldız, bu yıl Projesi kabul edilen engelli vatandaşlara 65 bin liraya kadar eski hükümlü vatandaşlara ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar, yani 53 bin 662 lira destek sağlanacağını açıkladı. Yıldız, hibe desteği Proje başvurularında yapılan diğer değişimlerle ilgili olarak da, ‘’İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün değildir. Kendisine Vasi tayini yapılmış olanlar proje başvurusunda bulunamazlar. Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesi, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesi (sertifikası) olması şarttır. Tarım ve hayvancılık projelerinde projesi kabul edilen proje sahibinin 4/B (Bağ-Kur) sigortası yaptırması zorunludur. Projesi kabul edilenlerden Tahsis edilen toplam proje bütçesinin yüzde 10’luk bölümüne bloke konulacak, birinci yılın sonunda projenin başarıyla devam etmesi halinde ödenecektir’’ bilgisini verdi.

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