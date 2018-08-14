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Heykel Atölyesine KOP desteği

SORGUN ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi’nde Hitit döneminde ‘Heykel Atölyesi’ olarak kullanılan bölgede Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi (KOP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde Açık Hava Müzesi ve Kültür Park kuruluyor.

Heykel Atölyesine KOP desteği

SORGUN ilçesine bağlı Yeniyer Beldesi’nde Hitit döneminde ‘Heykel Atölyesi’ olarak kullanılan bölgede Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi (KOP) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde Açık Hava Müzesi ve Kültür Park kuruluyor.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Heykel Atölyesine KOP desteği

Yeniyer Belediye Başkanlığı’nın hazırladığı proje, KOP tarafından destek görmeye hak kazanan projeler arasına alındı. Yeniyer Beldesinde, Milattan Önce bin 200 yıllarına ait Hititlerin ilk heykel atölyesi olarak bilinen bölgede, belediye tarafından Açık Hava Müzesi ve Kültür Parkı kurulacak. Hattuşa, Alacahöyük ve Kerkenes gibi bölgelerde bulunan medeniyetlere, bölgede sanat eserleri üretildiğini söyleyen Belediye Başkanı Osman Yılmaz, yüzeye çıkmış önemli tarihi eserlerin, kaçak kazılar neticesinde, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak “Bu projeyle bu duruma da son veriyoruz. Yozgat için önemli bir turizm potansiyelini daha açığa çıkarmış olacağız” dedi.
Yeniyer Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Hitit Heykel Atölyesi’nin bulunduğu yaklaşık 14 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Açık Hava Müzesi ve Kültür Park projesiyle, Yeniyer Beldesi Yozgat’ta turizminin yeni merkezlerinden olacak.  Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(KOP) tarafından desteklenen proje, yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya mal olacak. Maliyetinin tamamı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak olan proje ile toplam 800 metrekarelik kapalı alanda atölye ve müze, satış ofisleri, çay ocağı ve sosyal park gibi alanlar olacak. Kazılarda ortaya çıkacak tarihi eserlerin küçükleri buradaki müzede, büyükler ise açık hava müzesinde sergilenecek. Projenin içeriğinde hediyelik eşya satış yeri, sinevizyon odaları, kütüphane, açık oyun alanı ve yeşil alanlar da bulunacak.
 

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