HEYECAN DORUKTA

YOZGAT Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi’nin Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde adaylar son çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut Başkan Uğur Bektaş’ın karşısına Kadir Şahin ve Serkan Civelek ayrı listeler hazırlayarak, çıkmaya hazırlanıyor.

Bin 800 civarında delegesi bulunan Kooperatifin yönetimine talip olan Kadir Şahin, yönetim kurulunda görev alacak isimlerle birlikte gazetemizi de ziyaret etti.

Başkan Adayı Kadir Şahin, ‘Değer veren, çözüm üreten, aracısız, hakkaniyetle çalışmak üzere bu göreve talip olduk’ dedi.

Şahin, Yozgat’taki esnafın daha fazla kredi kullanabilmesine imkan sunacak çalışmalar yapacaklarının da altını çizdi.

Şahin, ‘Kredi kullanımında Genel Merkezimizin sunduğu imkanlardan esnafımızın yararlanması, Yozgat ekonomisini canlandıracak üretim ve ticari faaliyette bulunmasına yönelik kooperatif yönetimi olarak gerekli desteğimizi vereceğiz. Şu anda kooperatifin 9 çeşit kredi verebilme imkanına sahip, Ancak, Yozgat esnafı bunların önemli bölümünü bilmiyor bile. Bu imkanları sonuna kadar kullanmaları konusunda gerekli çalışmaları yapacağız. İlçelerine özenen değil, Türkiye’ye örnek olabilecek çalışmalara imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın’ diye konuştu.

