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HESAPSIZ ADIM ATMIYORUZ

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bir yıllık çalışmalarını özetledi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:38
HESAPSIZ ADIM ATMIYORUZ

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bir yıllık süreci değerlendirdi, “Halkına hesap veremeyen hakka hesap veremez. Büyük hesaptan önce ben halkıma hesap vereceğim. Bugüne kadar hesapsız bir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, görevde bir yılı geride bıraktıklarını hatırlatarak, ‘halkın önüne çık emanetini al ve bir daha halka uğrama, isteklerini duyma, ihtiyaçlarını dikkate alma, onu göz ardı et. Seçim yaklaşınca yeniden halka dön ve bir daha görev için ruhsat iste’ anlayışını değiştirdiklerini, her yıl halka hesap verip, yaptıklarını, yapamadıklarını vatandaşla paylaşıp, yapamadıklarının da nedenlerini sıralayacaklarını kaydetti. Başkan Çakır, “Biz şeffaf ve açık hizmet politikası yürütüyoruz. Bireyselleşen hizmet anlayışını toplumsal menfaate dayalı bir felsefeye dönüştürmeye çalıştığımız için haliyle eski gelenek değişmiş oluyor. Bu da kolay değil, haneye özel hizmet ve bireysel menfaat tarzı uygulamalar artık olmayınca haliyle bazı tepkilerde alınmıyor değil. Bunları göğüsleriz şükür, tek sıkıntımız eğer terazi şaşarsa Mahkemeyi Kübra’da hesap verememek olur. Onun içinde kılı kırk yararak yolumuza devam ediyoruz’’ diye konuştu. Çakır, memleketin durumu, bazı adımları atmalarını geciktirdiğine vurgu yaparak, ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey’in Çekerek sevdası ve bize verdiği muazzam destek sayesinde ilçemize irili ufaklı birçok altı çizilesi hizmet kazandırdık. Birçok hizmetimizin de müjdelerini verdik. Proje aşamasında, ihale aşamasında, fizibilite çalışmaları devam eden çok büyük yatırım maliyetleri olan projelerimizi, inşallah tamamlamış olarak ileriki yıllarda halkımızın karşısına çıkacağız’’ ifadelerini kullandı.

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HESAPSIZ ADIM ATMIYORUZ
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