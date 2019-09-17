HESAPLARINIZA BiZi ALET ETMEYiN!

Başkan Açıkel, kendisine ait özel sosyal medya hesabından 12 madde ile yaptığı değerlendirmede, seçimlerin 6 ay önce bittiğine vurgu yaptı, ‘Yani işinize geldiğinde ağzınızdan düşürmediğiniz milli irade tecelli etti. Tabi ki bu seçim sürecinde herkes bir şeyler söyledi, bazen siyaseten bazen de gerçekten doğrularla eleştiri yaptı. Eleştiren suçladı, eleştirilen cevap verdi. Halk hakem oldu, kararını verdi. Bu karara saygı duyacaksınız’ diye konuştu.

Başkan Açıkel, eleştirinin de olacağını, yapılan eleştirilere de uygun cevapları verebileceklerini, yaptıkları her şeyi doğru yaptıklarını hiçbir zaman iddia etmediklerinin de altını çizdi. Açıkel, ‘Terminal sahası dolgu olduğu için yer yer çökmeler oldu. Bunların teknik sebepleri vardır. Bu durumda bütün sahayı biz yeniden sıkıştırarak, olası çökmelerin uzun bir zamana yayılmasını istedik. Kaldı ki bunu seçim sürecinde kamuoyuna anlattık. Şimdi sanki yeni bir kıta keşfetmiş gibi gündeme taşınması, (içinde hakaret yok, esprili bir eleştiri) kisvesi altında aslında yazamadıklarını yazdıranların başka bir hesabı var. Kendi iç hesaplaşmalarınıza bizi alet etmeyin. Yaptıklarımızı alaycı, küçümseyici ifadeler ile (hıyar vs) anarak, muhtemel parti içi rakiplerinize ya da yakınlarına mesaj veremezsiniz. Eleştirilerin muhatabı ben isem, benimle görüşün, ya da çıkalım canlı yayına herkes eteğindeki taşı döksün’ dedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, Sarıkaya’da herkesin işini yapmasını, hangi partiden olunursa olunsun, Sarıkaya için herkesin birbirine destek olasını da tavsiye etti. Açıkel, ‘Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bahsettiği yüksekokulu açalım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği görkemli Roma Hamamı projesine yoğunlaşalım. Mesela mobeseleri bir daha konuşalım, doğalgaz için bozulan yolların yapımına uğraşalım. Mesela bir tane sınavla öğrenci alan bir fen lisesi, bir sağlık meslek lisesi ya da bir sosyal bilimler lisesi açmaya çalışalım. Mesela daha çok eve doğalgaz ulaştırmaya çalışalım, mesela bir gençlik merkezi için koşturalım’ ifadelerini kullandı.

