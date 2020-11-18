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HES kontrolü

YOZGAT il genelinde kurulan pazarlarda HES kodu uygulamasıyla ilgili denetimler yapıldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:29
HES kontrolü

Yozgat Valiliği İl Salgın Denetim Ekipleri, pazar yerlerinde esnaf ve çalışanlarına HES kodu sorgulaması yaptı. Denetimlerin her alanda devam ettiği bildirildi. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaştırıldığı kaydedildi.  

Anahtar Kelimeler:
HES Kontrolü
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