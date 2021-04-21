HES Kodu uygulaması yapıldı

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişi kontrol noktasında toplu taşıma ve özel araçlarda HES kodu uygulamasıyla birlikte maske uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu sorunluluğunun getirmesinin ardından Sarıkaya Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe girişinde toplu taşıma araçları ve özel araçlarda HES kodu uygulaması yaptı. İlçe girişi kontrol notasında ilçeye ulaşımı sağlayan araçlarda yapılan uygulamada HES kodu olmayanların seyahat edemeyeceği uyarısı yapıldı. Ekipler kodun nasıl alınacağını ve maskelerin düzgün takılması uyarısında bulundu. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı.