Herkesin istediği birisi il başkanı olacak

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, son günlerde Yozgat Siyasi gündemini meşgul eden AK Parti İl Başkanı kim olacak konusunda gelişmeler hakkında bilgi verdi. Kendisinin yaklaşık 2 ay önce yeni yapılacak olan kongre de aday olmayacağımı açıkladığını hatırlatan Dursun, bunun üzerine yeni il başkanının görevlendirmesi konusunda Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Yozgat’ın koordinatörlerinin geldi iki defa Yozgat’a geldiklerini ifade etti. Yaklaşık 27-28 aday ile görüşüldüğünün altını çizen Dursun, ‘’İl Teşkilatımız, İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları, Gençlik Kolları teşkilatıyla görüşüldü. İlçe başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye başkanlarımız görüşüldü. Ortak bir aday üzerinde çalışmalar devam ediyor’’ dedi.

KONGRE SÜRECİ TAMAM

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Partisinin ilçe kongrelerinin Aydıncık ilçesi dışında tamamlandığını söyledi. Dursun, AK Parti 7’inci olağan ilçe ve belde kongrelerini Aydıncık ilçesi dışında tamamladıklarını belirtti. 1 ilçede atama yaptıklarını dile getiren Dursun, Şefaatli, Yenifakılı ve Sorgun ilçesindeki üç ilçe başkanının kendi rızası ile bırakacaklarını beyan ettiklerini vurguladı. Sorgun ilçesine Mesut Kılıç’ı atadıklarının altını çizen Dursun, ‘’Şefaatli ilçemizde Yusuf Özdemir, Yenifakılı ilçemizde ise Yozgat’ta ilk defa bir kadın ilçe başkanı olarak Semra Uçar’ı seçerek kongresini yaptık. AK Parti il teşkilatı olarak sadece bir ilçemizde sıkıntı kaldı. Orada da mevcut ilçe başkanımızın devamı konusunda görüş beyan ettik. Orada bir problem var inşallah kısa sürede o ilçemizin kongresini ve atamasını yaparak görevlendirmemizi yapacağız. Böylelikle 14 ilçemizin 12’sinin kongresini yaptık, birinde atama yaptık bir ilçemiz kaldı. AK Parti teşkilatları olarak bizim hedefimiz 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Teşkilatlar olarak 2023 seçimlerine hazırız’’ diye konuştu.