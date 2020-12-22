Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384
ALTIN
461.893
DOLAR
7.6336
STERLİN
10.2955
EURO
9.3372

Herkesin istediği birisi il başkanı olacak

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun Parti binasında makamında düzenlediği basın toplantısında AK Parti ilçe kongreleri ile birlikte il başkanlığı konusunda bilgi verdi.

22 Aralık 2020 Salı 00:53
Herkesin istediği birisi il başkanı olacak

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, son günlerde Yozgat Siyasi gündemini meşgul eden AK Parti İl Başkanı kim olacak konusunda gelişmeler hakkında bilgi verdi. Kendisinin yaklaşık 2 ay önce yeni yapılacak olan kongre de aday olmayacağımı açıkladığını hatırlatan Dursun, bunun üzerine yeni il başkanının görevlendirmesi konusunda Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Yozgat’ın koordinatörlerinin geldi iki defa Yozgat’a geldiklerini ifade etti. Yaklaşık 27-28 aday ile görüşüldüğünün altını çizen Dursun, ‘’İl Teşkilatımız, İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları, Gençlik Kolları teşkilatıyla görüşüldü. İlçe başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye başkanlarımız görüşüldü. Ortak bir aday üzerinde çalışmalar devam ediyor’’ dedi. 
KONGRE SÜRECİ TAMAM
AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Partisinin ilçe kongrelerinin Aydıncık ilçesi dışında tamamlandığını söyledi. Dursun, AK Parti 7’inci olağan ilçe ve belde kongrelerini Aydıncık ilçesi dışında tamamladıklarını belirtti. 1 ilçede atama yaptıklarını dile getiren Dursun, Şefaatli, Yenifakılı ve Sorgun ilçesindeki üç ilçe başkanının kendi rızası ile bırakacaklarını beyan ettiklerini vurguladı. Sorgun ilçesine Mesut Kılıç’ı atadıklarının altını çizen Dursun, ‘’Şefaatli ilçemizde Yusuf Özdemir, Yenifakılı ilçemizde ise Yozgat’ta ilk defa bir kadın ilçe başkanı olarak Semra Uçar’ı seçerek kongresini yaptık. AK Parti il teşkilatı olarak sadece bir ilçemizde sıkıntı kaldı. Orada da mevcut ilçe başkanımızın devamı konusunda görüş beyan ettik. Orada bir problem var inşallah kısa sürede o ilçemizin kongresini ve atamasını yaparak görevlendirmemizi yapacağız. Böylelikle 14 ilçemizin 12’sinin kongresini yaptık, birinde atama yaptık bir ilçemiz kaldı. AK Parti teşkilatları olarak bizim hedefimiz 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Teşkilatlar olarak 2023 seçimlerine hazırız’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Herkesin Istediği Birisi Il Başkanı Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GELiR GiDERi KARŞILAMIYOR
GELiR GiDERi KARŞILAMIYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay korkuttu...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay korkuttu...
TARiHE SAYGISIZLIK!
TARiHE SAYGISIZLIK!
DOLANDIRICILARA KANMAYIN!
DOLANDIRICILARA KANMAYIN!
Covit19’a yenik düştü
Covit19’a yenik düştü
Sorgun ilçesinde tek yön uygulaması
Sorgun ilçesinde tek yön uygulaması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim