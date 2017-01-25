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Herkesin başkanı oldu

25 Ocak 2017 Çarşamba 06:07
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Yozgat'ın MHP'li tek ilçe belediye başkanı Ömer Açıkel'e destek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan destek kampanyasına partili partisiz tüm Sarıkayalılar destek verdi. Verilen destek mesajlarının ortak paydası, partisiz belediye başkanlığı oldu.

Herkesin başkanı oldu
Sarıkaya'nın genç ve başarılı belediye başkanı Ömer Açıkel'e sosyal medya üzerinden Sarıkaya Ülkü Ocakları tarafından başlatılan destek kampanyası çığ gibi büyüdü. İlçede sadece mensubu olduğu siyasi partinin değil herkesin belediye başkanı olduğu için Açıkel'e destek mesajları geldi. 
Sarıkaya Belediye Başkanı. Ömer Açıkel için Sarıkaya Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür vakfının başlatmış olduğu ve ardından sevenlerinin de katıldığı sosyal medya saygı ve sevgi kampanyasına bir çok seveni katıldı.
Sarıkaya Belediyesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Facebook, Instagram, Whatsapp çeşitli profil ve kapak fotoğraflarına Başkan Açıkel’ in fotoğrafını koyarak sevgi gösterisi ve memnuniyetlerini belirten vatandaşlarımız ayrıca; çalışmalarından, alçak gönüllü davranışlarından ve vatandaş ile iç içe olmasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Hizmetlerinden ötürü çok memnun olduklarını dile getirenlerin ortak temennisi ise inşallah ülkemizin ileri hizmet makamlarında da kendisini görmek istemeleri. Çalışmalarımızda bizlere destek olarak moral veren herkese teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız Av. Ömer Açıkel’ e de Sarıkaya Belediyesi personeli olarak başarılar diliyoruz.”
Açıkel’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Sarıkaya Ülkü Ocağı Teşkilatı’na ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ederim. Varlığınız güç veriyor. Kim ne derse desin herkese verilecek en güzel cevap; çalışmak, daha çok çalışmak ve düşmemizi elini ovuşturarak bekleyenleri yine yeniden mağlup etmektir. Unutmayın vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır."

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