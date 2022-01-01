Herkese hitap edecek

Vali Ziya Polat, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Merkez İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı İskender Nazlı, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, il ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla Şefaatli’de yapılması planlanan Gençlik Merkezi'ne tahsis edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün eski binasında incelemelerde bulunarak, proje hakkında açıklama yaptılar. Milletvekili Yusuf Başer, daha önce Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan binanın en kısa sürede yıkılacağını söyleyerek, ‘’Burayı Şefaatli gençlerinin uğrak bir yeri, Millet Kıraathanelerinin olacağı güzel bir Gençlik Merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Bu hizmetin buraya gelmesi için gayret eden Valimize, Kaymakamımıza ve müdürlerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Gençlik Merkezinin sadece gençlere değil, toplumun her kesimine hitap edecek bir hayat merkezi olarak inşa edileceğini ifade eden Vali Polat, ‘’ İnsanımızın kurs aldığı, kütüphanesi olan, kafesi olan bir yaşam merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Protokolünü imzaladık, en kısa zamanda da Özel İdaremiz tarafından yıkılacak. Biz, gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Gençlerimizin sosyal, kültürel faaliyetlerini yapabileceği fiziki ortamları hazırlamak zorundayız. Şefaatli’de kütüphane yoktu. Başlattığımız ‘Her İlçede Bir Kütüphane’ projemiz kapsamında da Gençlik Merkezi bünyesinde buraya kütüphane kazandırmış olacağız’’ dedi. •Sümeyye İlhan•