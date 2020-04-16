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Herkes tıraş makinesi alıyor

SALGIN yüzünden kuaförler de kapalı. Özellikle erkekler tıraş makinesi alıp evde kendi kendine tıraş olmaya çalışıyor.

16 Nisan 2020 Perşembe 00:01
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Herkes tıraş makinesi alıyor

Kadınlar ise nispeten daha şanslı. Türkiye’deki yaklaşık 300 bin kuaför ise zor günler geçiriyor. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Kira ödeyen ve istihdam sağlayan salonların kapanmasıyla esnaf zor duruma düştü.  En büyük sorunun kiralar olduğuna dikkat çekene kuaför ve berberler, ‘’Çok yüksek kira ödeyen arkadaşlarımız var. Bununla alakalı bize hiçbir geri dönüş yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşçilerimizin maaşları, sigortaları var. Kuaför sektörü hakkında çok önemsenip geri dönüş yapılmadı” diye konuştular.

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Herkes Tıraş Makinesi Alıyor
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