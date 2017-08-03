Üç parti mensubu meclis üyeleri köy yollarıyla ilgili aynı şikayet ve sorun tespitinde bulunurken, bazı meclis üyeleri de “Herkes şikayetçi ama…” yorumunu yapmakla yetindi.

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Recepli-Esenli köyleri arasında bulunan 7 adet köy grup yolunun ikinci kat asfalt çalışmaları hakkında İl Özel İdaresi Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu tarafından hazırlanan rapor gündeme geldi.

Raporda, bazı asfaltlarda kusma meydana geldiği ve bazı köylerde ise menfez ve ızgaralara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Raporun ardından köy grup yollarında yaşanan sıkıntılarla ilgili meclis üyeleri söz alarak görüş bildirdi.

Raporu okuyan AK Parti Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Osman Biçer, özellikle ikinci kat asfaltta sıkıntılar yaşandığını söyledi.

AK Partili Üye Osman Biçer, “Birinci kat güzel ama nedense ikinci kat asfaltta yolda sıkıntılar ve daralmalar söz konusu oluyor. Bunu aşamıyoruz” dedi.

MHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Şahbaz, “Yolları inceliyoruz ve baktığımızda yol üç parça, üç şerit gibi duruyor. Yollarda sıkıntılar var. Biz bu yola para veriyoruz ve parayla yaptırıyoruz. Yazık” yorumunu yaptı.

CHP Yenifakılı İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Aslan ise “ Yol yapım işini hep aynı müteahhitler mi alıyor, müteahhitlerin yaptığı işler kurum tarafından nasıl ve neye göre denetleniyor?” sorusunu yöneltti.

AK Parti Çandır İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Duran’da kendi ilçesindeki yolların akıbetiyle ilgili bilgiler paylaşarak, yapılan yollarda araç tonaj denetimlerinin tam manasıyla yapılmadığını ve buna bağlı olarak da bozulmalar yapıldığını söyledi.

Köy yollarının yapımı ve durumu konusunda AK Parti, MHP ve CHP’li üyeler ortak noktada buluşsa da, MHP Yerköy İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Kahraman konuyu özetlemek adına söz alarak, “Yol konusunda hep aynı şeyleri söylüyoruz, aynı noktada buluşuyoruz ama…” yorumunu yaparak konuyu noktaladı.

Özel İdare Yol Şube Müdürlüğü teknik personeli ise söz konusu yolları incelediğini ve sıkıntı bulunmadığını belirterek, 15.09.2017 tarihine kadar planlanan asfalt programını tamamlayacaklarını söylemekle yetindi.

Haber:Mustafa TEKER

