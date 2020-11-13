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Herkes orada, biri hariç!

YURT genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da düzenlenen ‘Geleceğe nefes ol’ adlı ağaç dikim töreninde, muhalefete mensup belediye başkanlarının etkinlikte yer almamasının nedeni belli oldu.

13 Kasım 2020 Cuma 00:13
Herkes orada, biri hariç!

Çayıralan ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, Kurum Amirleri, öğrenciler ve vatandaşların arasında Belediye Başkanı veya temsilcisinin bulunmadığı fotoğraflara yansıdı. CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’li Çayıralan Belediye Başkanı veya temsilcisinin törende yer almamasının nedenine açıklık getirirken, tepkisini de dile getirdi. Keven, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesinde ağaç dikimi töreninin her ilçede belediye başkanları ile yapılırken Çayıralan ilçesinde, Belediye Başkanı Ömer Codar’ın bilgilendirilmediğini, davet edilmediğini ileri sürdü. Keven, ‘’Çayıralan Kaymakamını devlet geleneğimize uymayan bu uygulamasından dolayı bu yanlışı telafi etmeye davet ediyorum. İstanbul gibi bir megakentte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun en önemli toplantılara davet edilmemesi gibi Çayıralan ilçemizde de yaşanan bu örnekler halkımızın vicdanını yaralamaktadır. Mülki amirlerden bu tür uygulamalara son vermelerini temenni eder; oturdukları makamların siyasi makamlar değil resmi makamlar olduğunu bir kez daha hatırlatırım’’ dedi.

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Herkes OradaBiri Hariç!
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