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HERKES MEMNUN!

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediyesi personel limitet şirketinde çalışan kadın işçilerin yer değiştirilmesi ile ilgili haber ve iddiaları değerlendirirken, ‘Sorun yok, herkes hayatından memnun’ değerlendirmesinde bulundu.

HERKES MEMNUN!

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Yozgat Belediyesi personel limitet şirketinde çalışan kadın işçilerin yer değiştirilmesi ile ilgili haber ve iddiaları değerlendirirken, ‘Sorun yok, herkes hayatından memnun’ değerlendirmesinde bulundu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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HERKES MEMNUN!

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat Belediyesi Personel Şirketinde sendika üyesi 520 işçinin çalıştığını hatırlatarak, personelin tamamının temizlik işçisi olduğunu, personel şirketinin görevlendirmesi ile kendilerine verilen işleri yapmakta olduklarını söyledi. Zararsız, ‘’Yozgat Belediyesi Personel Şirketinde yaklaşık 60 kadın emekçi kardeşimiz çalışmaktadır. Bu kadın işçilerimizin bir kısmı konaklarda, bir kısmı yemekhanede, park bahçe ve daire içerinde görev yapmaktadırlar. Yozgat Belediyesi Personel Şirketinde çalışan işçilerimiz, toplu iş sözleşmelerinde bulunan çalışma maddesinde, 696 Sayılı KHK hükümleri 2020 yılının altıncı ayına kadar devam etmektedir. Bu nedenle bu işçilerimizin görevlendirme işlemleri, yerlerinin değiştirilmesi işlemlerini Yozgat belediyesi personel şirketi yapmaktadır. Şuan Yozgat Belediyesi Personel Şirketinde çalışan sendikamız üyesi kadın işçilerden temizlik işlerinin yemekhanesine ve çamlıkta lokanta ve diğer temizlik işlerinde çalışmak üzere görevlendirilmiştir. Kadın İşçimizden bize gelen herhangi bir şikâyet ve işçimize yapılan herhangi bir mobing uygulama yoktur. İşçimize yapılan bir mobing uygulama var ise biz sendika olarak gerekeni yaparız. Bu işçilerimiz 696 KHK ile kararname hükümlerine göre çalışmaktalar, yer değiştirmelerinden tamamen şirket sorumludur’’ dedi.

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