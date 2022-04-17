HERKES KAN VEREBiLiR

Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutmayan vatandaşlar için Kan Bağışı Merkezi saat 10.30 ile 15.30 arası oruç tutan vatandaşlar için saat 20.30 ile 22.30 arası açık olacak. Tüm vatandaşların belirlenen saatler arasında kan verebileceklerini hatırlatan İbiş, “Ramazanlar kan bağışı oranlarının düştüğü zamanlardır. Kan stoklarımızda şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama ramazanda alarm durumu olabiliyor. Kan bağışçılarımızı ve özellikle bugüne kadar hiç kan bağışında bulunmamış herkesi bağışa davet ediyorum. Bayanlar senede 3 kez dörder ay aralıklarla, erkekler sene de 4 kez üçer ay aralıklarla kan bağışında bulunabilirler” dedi.

SÜREKLİ İHTİYAÇ

Kan bağışının acil bir ihtiyaç olmadığını sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen İbiş, “Kanın tek kaynağı insanoğludur. Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 95'ni Türk Kızılay çalışanları ve bağışçıları tarafından karşılanıyor. Ramazan ayında kan bağışında düşüşler olsa da iftar sonrasında alınan kan bağışları ile kritik seviyeyi korumaya çalışıyoruz. Bizlerde hastanelerde şifa bekleyen kan ihtiyaçlarını da unutmamak lazım. Bu doğrultuda Türkiye'nin bütün şehirlerinde düzenli kan stantlarımız mevcuttur. Çalışanlarımız kan bağışlarını alırken hijyenik ve rahat ortamlarda sağlamaktadır. Kan bağışının hem sağlık açısından çok faydalı olduğu ve dinimiz açısından da bir hayrat olduğunu unutmamamız gerekir. Kan bağışçısının kanının kime gittiğini ve alanında kimden geldiğini bilmediği mükafatını sadece rabbimizden dilediğini bilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

KAN STOKLARI DOLU OLMALI

Vatandaşların iftar sonrası kan bağışı yapabilmeleri için davet eden İbiş, “Ramazan ayı dolayısıyla stoklarda ister istemez düşüler oluyor. Bizlerde eksilen stokların yerini doldurmak adına oruç tutmayan vatandaşlar için saat 10.30 ile 15.30 arası oruç tutan vatandaşlar için saat 20.30 ile 22.30 arası vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Olası ihtiyaç durumunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önlemler alıyoruz. 18-65 yaş arası bütün sağlıklı bireylerden kan bağışı alabiliyoruz. Yapılan kan bağışları hastanelerde acil vakalarda, kadın doğum ve kalp ameliyatlarında kullanılıyor. Onun dışında trafik kazalarında ve diğer kanser hastalarında bir sürü kullanım alanı var. Bu nedenlerden dolayı kan stoklarımızın sürekli dolu olmasını istiyoruz. Acil durumlarda insanlar hayatlarını kaybetmekle karşı karşıya kalmasınlar. Bunun için vatandaşlarımızdan kan bağışında bulunmaları desteği bekliyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızı kan merkezimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu. •Selma Şahin•