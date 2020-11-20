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Herkes için sinema

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın hazırladığı, Sinema Okuryazarları Derneği'nin öncülüğünde ‘Herkes için sinema etkinliği’ yapılacak.

20 Kasım 2020 Cuma 00:23
Herkes için sinema

Yozgat'ta Sevgi Evleri'nde ikamet eden gençlere film yapım eğitiminin verileceği ‘Herkes için sinema’ adlı proje, İçişleri Bakanlığı hibe desteği ve Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü’nün himayeleri ile onaylandı. 5 ay sürecek projede, Yozgat'ta Sevgi Evleri'nde konaklayan gençlere, medyanın zararlı etkileri, dijital dünyada İslam düşmanlığı ve kısa film, belgesel yapım eğitimleri verilecek. Verilen hibe desteği ile alınacak kamera, drone gibi ekipmanlarla eğitimlerin tamamı uygulamalı yapılacak. Proje sonunda gençler, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo TV programında okuyan öğrencilerin asistanlığında filmler çekecek ve bu filmler bir gala programı dahilinde yayınlanacak. Projede farklı üniversiteden akademisyenler ile Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Programı'ndan da Öğretim Görevlisi Emel Çenet, görsel sanat tarihi üzerine eğitim verecek. ‘Herkes İçin Sinema’ projesi, Yozgat Valiliği’nin paydaşlığının yanı sıra Yozgat Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün resmi ortaklığında gerçekleştirilecek. 

Anahtar Kelimeler:
Herkes Için Sinema
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