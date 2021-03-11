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HERKES iÇiN SiNEMA

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı’nın hazırladığı, Sinema Okuryazarları Derneği'nin öncülüğünde ‘Herkes için sinema etkinliği’ projesi hayata geçirilerek Sevgi Evleri’nde tanıtımı yapıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 00:20
HERKES iÇiN SiNEMA

Batuhan Kalaycı’nın önderliğinde gerçekleştirilen Herkes İçin Sinema projesi kapsamında Yozgat Sevgi Evleri'nde ikamet eden gençlere film yapım eğitimi veriliyor. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimin tanıtımı Yozgat Valisi Ziya Polat’a Sevgi Evlerinde düzenlenen program ile anlatıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-TV programcılığı Öğretim Görevlisi Kalaycı, Yozgat'ta Sevgi Evleri'nde konaklayan gençlere, medyanın zararlı etkileri, dijital dünyada İslam düşmanlığı ve kısa film, belgesel yapım eğitimlerinin verilmeye devam ettiğini söyledi. Verilen hibe desteği ile alınan kamera, drone gibi ekipmanlarla eğitimlerin teorik anlatımının ardından uygulamalı yapıldığını dile getiren Kalaycı, eğitim verdikleri öğrenciler ile kısa filmler çekeceklerini, bazılarının şimdiden senaryo yazmaya bile başladıklarını ifade etti. Kalaycının konuşmasının ardından öğrencilere Kalaycı ve Sinema Okuryazarları Derneği üyesi gençler eğitim verdi. Daha sonra Sevgi Evleri bahçesinde Yozgat Valisi Ziya Polat drone uçurdu, profesyonel film kamerası ile görüntü çekti. Yozgat Valisi Ziya Polat yaptığı açıklamada Batuhan Kalaycı’nın Sinema Okuryazarları Derneği adına kendisini ziyaret ettiğinde ‘Herkes İçin Sinema’ projesinden bahsettiğini ve bu güzel projeyi hayata geçirmesi içinde Yozgat Bozok Üniversitesi’nin, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün projeyi hazırlayarak hayata geçirdiğini belirtti. Projeyle alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşüldüğünü hatırlatan Vali Polat, ‘’Bakanlığımız, genel müdürlüğüz destek verdi ve maddi anlamda ödenek aktarıldı. Burada önemli olan çocukların boş zamanlarını en iyi şekilde nasıl değerlendirirler kaygısıyla hareket ettik. Arkadaşlarımız hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyor. Eğitim sonunda amacımız bu çocuklarımızın kısa filmler çektiğini görmek, çektikleri filmler ile ilgili de belki kısa film festivali yaparız’’ dedi. •İhsan Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
Herkes Için Sinema
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