YOZGAT Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Sinema Okuryazarları Derneği’nin ortaklığında düzenlenen ‘Herkes için Sinema’ adlı projenin uygulama safhasına geçildi. Beş ay sürecek olan çalışmada, senaryo yazarlığı, kamera ve drone kullanımı gibi eğitimlerin bir kısmı tamamlandı. Akademisyen Öğretim Görevli Emel Çenet ‘sinemada sanat’, Öğretim Görevlisi Sena Saydam ‘kısa filmlerde telif hakları’, projenin yöneticiliğini yürüten Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ise film yapım ekipmanlarının kullanımı konusunda eğitim verdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Radyo Televizyon programı öğrencileri Sıla Özdemir, Tennur Köylüoğlu, Asiye Aydın, Faruk Can Koç, Ömer Ertürk, Bayram Karadaş, Batuhan Bozkurt, İsa Meşe, Alihan Biçer, Abdullah Sancaktar, Pelin Dalkılınç ve Kırıkkale Üniversitesi’nden Sinem Cal da proje bünyesinde yer alan katılımcılara uygulamalı kamera ve kurgu eğitimleri verdiği kaydedildi. Projede oluşturulan film ekiplerinin danışmanlığını da üstlenen öğrenciler, çocukların kısa film çekimleri sürecinde de destek olacağı kaydedildi.

HER FİLME BİR ÜNLÜ OYUNCU!

Ünlü Sinema Yazarı ve uluslararası festival yönetmeni Suat Köçer, Çocuk Destek Merkezi bünyesinde sinema ve film yapım eğitimi alan çocuklarla buluştu. Bilgi ve tecrübelerini paylaşmak için İstanbul’daki çekimlerine ara vererek Yozgat’a gelen Köçer, Yozgat Bozok Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı da makamında ziyaret etti. Eğitim sürecinde çocuklarla sohbet eden ve onların kısa film sürecinde yaşadıkları heyecana ortak olan Köçer onlara unutamayacakları bir sürpriz yaptı! Sinema ve Televizyon dünyasının önde gelen birçok ismini programında ağırlayan Suat Köçer, çocukların çekecekleri her bir filmin oyuncu kadrosuna tanınmış bir ismi dahil edeceği sözünü verdi. Proje kapsamında beşer kişilik gruplara ayrılarak beş ayrı kısa film üretecek olan çocuklar, ünlü isimleri kendi filmlerinde ağırlayacak. Hayatlarında ilk kez kamera arkasına geçerek film çekecek olan çocuklar bu deneyimin tanınmış isimlerle taçlanmasına oldukça sevinirken proje kapsamında çalışan tüm ekibi, ünlü isimleri Yozgat’ta ağırlamanın heyecanı sardı.