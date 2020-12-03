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HERKES ENGELLi ADAYIDIR

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, her bireyin engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:59
HERKES ENGELLi ADAYIDIR

Vali Polat mesajında, ‘’Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bir insanın engelli olması; onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve de başarılı olmasına bir engel teşkil etmemelidir. Elbette sıkıntı ve zorluklar olacaktır, ancak her şeye rağmen yaşama sevinci hiçbir şekilde kaybedilmemelidir’’ dedi. Vali Polat, her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu unutmamasına da dikkat çekerek, engellilerin, engelsiz yaşayabilmeleri için toplumun bilinçlenmesi, toplum hayatına katılmalarını sağlayacak çözümlerin üretilmesi, huzurlu bir yaşam, çalışma ortamının oluşturulması temel hedefleri olması gerektiğini anlattı. Vali Polat, ‘’Sahip çıkıldığı takdirde çok faydalı bireyler karşımıza çıkacaktır. Herkesi engelli kardeşlerimize sahip çıkmaya, hak ettikleri saygıyı göstermeye davet ediyorum. Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi, yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyorum. Bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle,  Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum’’ diye konuştu. •Seyfettin Sağlam

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HERKES ENGELLi ADAYIDIR
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