‘Her zaman yanlarındayız’

Dernek yönetimi, ‘Bir sevdadır kazankaya’ sloganı ile yapmış oldukları etkinlikler ile ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Kazankaya ve Kazankaya halkının her zaman yanında olduklarını belirten Yozgat Genç Kazankayalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arif Bolat, “Ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimizi derneğimizin 2’nci yılında köyümüzde yaşayan yaklaşık 120 yaşlımıza ve yemek yapamayacak durumda olan köylülerimize yemek vermek isteyen hayırsever köylülerimiz vesilesiyle derneğimiz organizasyonunda ramazan ayı boyunca her gün çeşitli menülerle tek tek evlere paket servis halinde iftar yemeği ikramında bulunuyoruz. Akabinde göreve geldiğimiz 2020 mart ayından itibaren dur durak bilmeden yine sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olmaya çalıştık. Azim ve çalışmalarımız sonucu sağ olsunlar bize inanan ve güvenen hayırsever köylülerimiz ve vatandaşlarımız sayesinde iki yıl içerisinde özellikle ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Pandeminin başlangıcıyla gelen kısıtlamalar sonucu mağdur olan ve işsiz kalan ailelerimize 689 gıda yardım paketi, ‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ kampanyamızla ramazan bayramında 117 çocuğumuza hediye çeki, 30 adet alışveriş çeki, 40 kişiye nakit yardım, 36 kişiye çocuk ve yetişkin olmak üzere bot, mont ve kazak giyim ile 35 adet bağışlanan adaklık kurbanları kesimini gerçekleştirerek İhtiyaç sahibi ailelerimize dağıtımını gerçekleştirdik.