Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Her zaman yanlarındayız’

Yozgat Genç Kazankayalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ramazan ayı boyunca yapmış oldukları etkinlikler ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oldu.

01 Mayıs 2022 Pazar 00:15
‘Her zaman yanlarındayız’

Dernek yönetimi, ‘Bir sevdadır kazankaya’ sloganı ile yapmış oldukları etkinlikler ile ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Kazankaya ve Kazankaya halkının her zaman yanında olduklarını belirten Yozgat Genç Kazankayalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Arif Bolat, “Ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimizi derneğimizin 2’nci yılında köyümüzde yaşayan yaklaşık 120 yaşlımıza ve yemek yapamayacak durumda olan köylülerimize yemek vermek isteyen hayırsever köylülerimiz vesilesiyle derneğimiz organizasyonunda ramazan ayı boyunca her gün çeşitli menülerle tek tek evlere paket servis halinde iftar yemeği ikramında bulunuyoruz. Akabinde göreve geldiğimiz 2020 mart ayından itibaren dur durak bilmeden yine sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olmaya çalıştık. Azim ve çalışmalarımız sonucu sağ olsunlar bize inanan ve güvenen hayırsever köylülerimiz ve vatandaşlarımız sayesinde iki yıl içerisinde özellikle ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Pandeminin başlangıcıyla gelen kısıtlamalar sonucu mağdur olan ve işsiz kalan ailelerimize 689 gıda yardım paketi, ‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ kampanyamızla ramazan bayramında 117 çocuğumuza hediye çeki, 30 adet alışveriş çeki, 40 kişiye nakit yardım, 36 kişiye çocuk ve yetişkin olmak üzere bot, mont ve kazak giyim ile 35 adet bağışlanan adaklık kurbanları kesimini gerçekleştirerek İhtiyaç sahibi ailelerimize dağıtımını gerçekleştirdik.

Son Güncelleme: 30.04.2022 14:51
Anahtar Kelimeler:
Arif BolatYozgat Genç Kazankayalılar KültürRamazanYardımlaşma Ve Dayanışma DerneğiKazankaya‘Her Zaman Yanlarındayız’YozgatIlerigazetesiHaber01MayısPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram öncesi ziyaret
Bayram öncesi ziyaret
ikinci kez ertelendi
ikinci kez ertelendi
Yangın söndürüldü
Yangın söndürüldü
Yağmur duası edildi
Yağmur duası edildi
Şehit ailesiyle iftar
Şehit ailesiyle iftar
Nice ramazanlara
Nice ramazanlara
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim