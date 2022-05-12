‘Her zaman yanlarındayız’

Çağdaş toplum özel insanlarına sahip çıkan ve hayatın her alanına katılımları için fırsat sağlayan toplum olduğunun altını çizen Neşeli, devletin son 20 yıldır yürüttüğü engelli politikaları ile engelli vatandaşlar hayatın tüm alanına katılım sağladığını belirtti. Engelli vatandaşların spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasındaki başarıları ile herkesi gururlandırdığını belirten Neşeli, politikalar sayesinde engelli bireylerin yetenek ve kabiliyetleri ortaya çıkartılarak, engellilerin toplumun vazgeçilmez bireyleri oldukları ortaya konduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engellileri destekleyen uygulamaları ile engelli bireylerin toplumda statü kazanmaları sağlanırken, dernek ve vakıf gibi STK oluşumları ile toplumda söz sahibi olmalarına olanak sağladığını ifade eden Neşeli, “Ayrıca Bakanlığımızın yardım politikaları ile muhtaç tüm engellere ‘engelli maaşı’ bağlanarak engelli bireyler ekonomik olarak desteklenmiş ve bağımsız yaşama geçmelerine olanak sağlanmıştır. Yine ilimizde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç engelli bireylere 594 yatak kapasiteli Bakım Merkezleri ile bakım hizmeti sunularak Devletimizin yanlarında olduğu gösterilmiştir. Ailesi yanında bakımı yapılan bireylere aylık 2 bin 300 lira ödenerek insanca yaşam sürdürmelerine amaçlanmıştır. Engellisine evde bakan bireylere 2006 yılından beri 500 milyonun üstünde ödeme yapılarak engelli bireylerin hak ettiği bakım hizmetini almaları sağlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak engelli insanlarımızın sorunlarını çözmek, onları toplumsal hayata daha fazla kazandırmak için elimizden geleni yapıyor, her konuda onların yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Bireysel yaşamı desteklenen engellilerin bugün ülkemizde istihdam edilmeleri ve kendi işini kurmaları için önemli yol kat edilmiştir. Örneğin 2012 yılında uygulamaya konulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile engellilerin kamuda daha fazla istihdamına olanak sağlanmıştır. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı 2022 Nisan ayında 66 bin 14'e yükselmiştir. Engelli kardeşlerimizin önünde bulunan engel ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve engellilerimizin istihdamla üretken olmalarını sağlayarak yaşayabilmelerine destek vermek, toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak için İş-Kur ve Ajanslar tarafından engellilere yönelik hibe desteği sağlamaktadır. Bu desteklerle engelli kardeşlerimiz kendi işini kurmakta, yaşadıkları şehrin ekonomisine vergilerle destek sağlamaktadırlar. Ayrıca işçi istihdam ederek bir çok kişiye iş imkanı vermektedirler. Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmek, hiç kuşkusuz engelli ya da engelsiz ortak umut ve hedefleri paylaşarak birlik ve beraberliği sağlamaktan geçmektedir. 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının zihinlerdeki engelleri kaldırmaya vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

