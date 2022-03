‘Her zaman yanınızdayız’

Her yıl Mart ayının 3’üncü Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olduğunu belirten Neşeli, Dünya çapında sosyal hizmet uzmanlarının ortak mesajlarını iletmek için bir araya geldikleri Dünya Sosyal Hizmet Günü, 1983 yılından bu yana her yıl Mart ayının 3’üncü Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak kutlandığını söyledi.

Sosyal Hizmet öncelikli olarak mağdur olan çocuk, kadın, yaşlı ve engelli, gazi, şehit yakınları olmak üzere toplumun tamamına hizmet veren, zor çalışma şartlarında, sürekli hizmet vermeyi gerektiren bir alan olduğunun altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Toplumun hayat kalitesini yükseltmek, sosyal işlevselliğini arttırmayı hedefleyen sosyal hizmet çalışanlarımız multidisipliner anlayış ile insan merkezli ve uygulama temelli meslek icrasında verdiği her emek hem bireye hem de topluma sağladığı katkı bakımından çok değerlidir. Sosyal hizmetler bireyin refahı için adalet, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardım gibi pek çok sektörle faaliyet göstermektedir. Özellikle son 10 yılda ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarında büyük ilerlemeler sağlanmıştır” dedi.

‘İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE’

Sosyal hizmet uygulamalarında devlet kademesinin en üst yöneticisinden sosyal hizmete gönül ve emek veren her kademe çalışanının emeğinin yadsınamaz bir gerçek olduğuna değinen Neşeli, “İyi günde, kötü günde her zaman Kırmızı Yelekleriniz ile yanımızdasınız. Toplumun her bireyine gizlilik ilkesiyle dokunuyorsunuz. Kimine aile yanında, kimine ise kurum bakımında destek sağlamak için aralıksız mesai yapıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Siz olmasanız çok insan mutsuz ve umutsuz yaşayacak. İyi ki siz varsınız. İsimleriniz gönüllerde her zaman yaşayacak. Bu duygu ve düşünceler din, dil, ırk ayrımı gözetmeden toplumun tamamına hizmet verme gayesi ile çalışan başta Sosyal Hizmet Uzmanları olmak üzere Sosyal Hizmet alanında çalışan tüm meslek guruplarının Dünya Sosyal Hizmet Gününü kutluyor, hiç kimsenin sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duymayacağı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.