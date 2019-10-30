Her zaman her yerde görevdeler

Görevli personel iş kıyafetleri ve malzemeleriyle tören alanındaki yerini aldı. Görevli temizlik işçileri, tören alanına atılan çöpleri süpürge yardımı ile faraşa alıp, çöp bidonlarına bıraktı.
30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
YOZGAT Belediyesi temizlik işçileri görevlerini 29 ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde de sürdürdü.
Görevli personel iş kıyafetleri ve malzemeleriyle tören alanındaki yerini aldı. Görevli temizlik işçileri, tören alanına atılan çöpleri süpürge yardımı ile faraşa alıp, çöp bidonlarına bıraktı.