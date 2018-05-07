Her yerde okuyorlar

6-11 yaş öğrencilerini kapsayan projenin çalışma dili Türkçe ve İngilizce olduğu belirtilerek, dünya için kitap okumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu bilinci çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek, dünyaya bir mesaj vermek için başlatılan ‘Okumak Yaşamaktır’ projesi 2,5 ay süreyle devam ettirilecek. 28 Mayıs tarihinde proje sonucunda elde edilen veriler, güzel bir organizasyonla sergilenecek. Bu bağlamda Yozgat’ı temsil eden Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yozgat Merkez ve Sorgun ilçesinde gerçekleştirdikleri etkinliklerin ardından Çayıralan ilçesinde de kitap okuma etkinliği yaptı. Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner’in katkıları ile gerçekleşen etkinliğe Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Okumanın önemini vurgulamak, öğrencilerde ve toplumda okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Çayıralan’ın tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde okuma aktivitesi yapıldı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’ı makamında ziyaret eden Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, daha sonra ilçedeki Meydan Camii Kümbeti, Kaynarpınar tarihi Dikili Taş bölgesinde okuma etkinliği yaptı.