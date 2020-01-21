HER YERDE KAR VAR

Kar yağışının ardından kara yolları ve belediye ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle ilçelerden Akdağmadeni'nde 3, Sorgun'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Belediyesine bağlı ekipler, ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Başta ana arterler olmak üzere tüm şehirde yol açma, tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

SORGUN

Sorgun ilçesinde önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar dolayısıyla bazı köylerin ulaşımında aksamalar yaşanırken, ilçe merkezinde de sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı. Karayolları, ilçe özel idare müdürlüğü ekipleri ve belediye ekipleri iş makineleriyle yollarda kar kürüme çalışması yaptı. Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, uzun bir aradan sonra karının yağmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kar dolayısıyla bazı köylerde ulaşımın aksadığını ifade eden Kayhan, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçemizde etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı. Ekiplerimiz ulaşımın güçleştiği köy yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürüyor" dedi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de, ‘’İlçemizde beklenen kar yağışı sonunda geldi. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Buzlanmaya birlikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için önce ana arterler daha sonrada mahalle ara yollarımızda tuzlama çalışmaları yapılmaktadır’’ diye konuştu.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İlçemizde başlayan kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Buzlanmayla birlikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için önce ana arterler daha sonrasında mahalle ara yollarımızda tuzlama çalışmaları devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.