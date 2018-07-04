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Her yerde çalışıyoruz

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan belediye ekiplerinin her noktada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Her yerde çalışıyoruz

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan belediye ekiplerinin her noktada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:31
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Her yerde çalışıyoruz

Başkan Kazım Arslan Yozgat Belediyesi’nin başlattığı tüm proje ve işlerin devam ettiğini belirtti. Yozgat Belediyesi olarak kentin çehresini değiştiren Yozgat Park projesini bitirdiklerini hatırlatan Başkan Arslan, “Yozgat Park ile Yozgat’ı semtlere bölmüş olduk. Vatandaşın gerek duyduğu tüm donanımları da projenin içine koyduk” dedi.
Belediye Başkanı Arslan, her mahallede ekiplerin ara vermeden çalıştığını ifade ederek “Geçtiğimiz yıl ve bu yıl bizim için proje yılıydı. Başlayan her işimizi sürdürüyor ve tamamlıyoruz. Tüm projelerimiz tamamlandığında farkı hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.
Başkan Kazım Arslan şehir merkezinde devam eden otopark inşaatının da kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Şehir merkezinde geçmişten gelen en büyük sorun otopark ve trafik sorunudur. Bunun bilincindeyiz. Bunu görmezden gelmek mümkün değil. Bu yılın başında 5 bin yeni araç daha bu trafiğin içine giriş yaptı. Yozgat’ın gelecek yıllardaki sıkıntısı da otopark ve trafik olacaktır. Biz belediye olarak çözüm için tüm alternatif ve olanakları devreye sokuyoruz. Otoparkımız tamamlandığında, bu sorun kısmen çözülecektir” şeklinde konuştu. 
 

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