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Yozgat
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HER YER YOZGAT

YOZGAT, özellikle 2008 yılından itibaren vermeye başladığı göçlerle, her şehirde kendisini fazlasıyla hissettirmeye başladı.

HER YER YOZGAT

YOZGAT, özellikle 2008 yılından itibaren vermeye başladığı göçlerle, her şehirde kendisini fazlasıyla hissettirmeye başladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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HER YER YOZGAT

Devlet İstatistik Kurumu Verilerine göre, her yıl 9 ila 14 bin arasında göç veren Yozgat’ın nüfusu son sayımlara göre 424 bin 981’e geriledi. Şu anda Yozgat il genelinde 211 bin 936 erkek, 213 bin 45 kadın nüfusunun yaşadığı bildirildi. Buna karşılık Yozgat dışında yaşayan nüfusumuz 817 bin 561 kişiye ulaştı. Yozgatlıların nüfus yoğunluğu 8 ilde oluştu. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 8 ilde 697 bin 304 kişi yaşıyor. 120 bin 257 kişi ise, diğer 72 ilde ikamet ediyor. 
8 İLDE NÜFUS FAZLA
Nerede ise, Yozgat il nüfusu yakın bir nüfus Ankara’da yaşıyor. Son sayımlara göre Yozgat il genelinde 424 bin 981kişi ikamet ederken, Ankara’da 369 bin 965 kişi ikamet ediyor. En fazla Yozgatlının yaşadığı illerden bir diğeri ise İstanbul’da ise 147 bin 381 kişi ikamet ediyor. Kayseri’de 67 bin 92, İzmir’de 34 bin 600, Bursa’da 30 bin 190, Antalya’da 23 bin 893, Kocaeli’de 12 bin 699, Kırıkkale’de    11 bin 484 Yozgatlı ikamet ediyor. TUİK Verilerinde, Yozgat nüfusuna kayıtlı olup da diğer illerde yaşayanlar yer alıyor. Kökten Yozgatlı olmasına karşın nüfus kaydı Yozgat dışında yapılanlar istatistiklerde yer almıyor. 

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