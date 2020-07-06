Her yer Yozgat…

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 'vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfuslarının ne olacağına dair' bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, bugün 424 bin 981 nüfusu bulunan Yozgat nüfusu bir Milyon 196 bin 202 kişiye yükselirken, 16 milyon nüfusu olan İstanbul’un nüfusu da 2.5 milyona, 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona gerileyecekti. Göç olmasaydı 4 milyon 321 bin nüfuslu İzmir’in nüfusu 1.9 milyona, 2 milyon 995 bin nüfuslu Bursa’nın nüfusu 1.8 milyona, 2 milyon 426 bin nüfuslu Antalya’nın nüfusu ise 1.2 milyona düşecekti.

Göç olmasaydı nüfusu en fazla artacak illerin başında Yozgat geliyor. 424 bin 981 olan Yozgat nüfusu bir milyon 196 bin 202 kişiye çıkacaktı. 2 milyon 206 bin nüfuslu Konya’nın nüfusu 2 milyon 574 bin 093’e 646 bin 608 olan Sivas’ın nüfusu 1 milyon 935 bin 574’e, 762 bin 062 olan Erzurum’un nüfusu da 1 milyon 870 bin 126 kişiye çıkacaktı. 771 bin 932 kişinin yaşadığı Ordu’da nüfus 1 milyon 549 bin 290 kişiye, 807 bin 903 kişinin yaşadığı Trabzon’da nüfus 1 milyon 531 bin 341 kişiye, 536 bin 199 kişinin yaşadığı Ağrı’nın nüfusu 1 milyon 159 bin 141’e 348 bin 608 kişinin yaşadığı Rize’nin nüfusu da 767 bin 311 kişiye yükselecekti.