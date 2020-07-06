Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115748
ALTIN
391.566
DOLAR
6.8651
STERLİN
8.5626
EURO
7.7192

Her yer Yozgat…

Yozgat göç vermemiş olsaydı bugün nüfusu 1 Milyonun üzerinde olacaktı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:39
Her yer Yozgat…

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, 'vatandaşlar göç etmeyip kendi nüfus kütüklerinin bulunduğu illerde yaşasaydı illerin nüfuslarının ne olacağına dair' bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, bugün 424 bin 981 nüfusu bulunan Yozgat nüfusu bir Milyon 196 bin 202 kişiye yükselirken, 16 milyon nüfusu olan İstanbul’un nüfusu da 2.5 milyona, 5.5 milyonluk Ankara ise 2 milyona gerileyecekti. Göç olmasaydı 4 milyon 321 bin nüfuslu İzmir’in nüfusu 1.9 milyona, 2 milyon 995 bin nüfuslu Bursa’nın nüfusu 1.8 milyona, 2 milyon 426 bin nüfuslu Antalya’nın nüfusu ise 1.2 milyona düşecekti.
Göç olmasaydı nüfusu en fazla artacak illerin başında Yozgat geliyor. 424 bin 981 olan Yozgat nüfusu bir milyon 196 bin 202 kişiye çıkacaktı. 2 milyon 206 bin nüfuslu Konya’nın nüfusu 2 milyon 574 bin 093’e 646 bin 608 olan Sivas’ın nüfusu 1 milyon 935 bin 574’e, 762 bin 062 olan Erzurum’un nüfusu da 1 milyon 870 bin 126 kişiye çıkacaktı. 771 bin 932 kişinin yaşadığı Ordu’da nüfus 1 milyon 549 bin 290 kişiye, 807 bin 903 kişinin yaşadığı Trabzon’da nüfus  1 milyon 531 bin 341 kişiye,  536 bin 199 kişinin yaşadığı Ağrı’nın nüfusu 1 milyon 159 bin 141’e 348 bin 608 kişinin yaşadığı Rize’nin nüfusu da 767 bin 311 kişiye yükselecekti. 

Anahtar Kelimeler:
Her Yer Yozgat…
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil dereye yuvarlandı
Otomobil dereye yuvarlandı
Maskeli düğün
Maskeli düğün
Teşekkür belgesi
Teşekkür belgesi
Yangının yaraları sarılıyor
Yangının yaraları sarılıyor
Cadde ismi değişti
Cadde ismi değişti
Mesafe korundu
Mesafe korundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim