HER YER YOZGAT

Farklı ülkelerde yaşayan Yozgatlılar, Almanya’nın Münih Kentinde bir araya gelip, ‘Her yen bize Yozgat’ görünüşü verdi. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Almanya Teşkilat Başkanı Levent Gülten’in ev sahipliğindeki toplantı Münih’te gerçekleşti. Almanya ülke ve şehir temsilcileri, Avrupa Kadın Kolları, Avusturya, Belçika, Fransa Federasyon Genel Başkanları, ülke ve şehir temsilcileri katıldı. Daha önce ataması yapılan temsilcilere ‘Resmî Temsilcilik’ belgeleri tebliğ edildi. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘Bir Yozgat’ımız var’ sloganı ile çıktıkları bu yolda, hemşeri derneklerinden bugün tahmin edilemeyecek büyüklükte bir yapıya ulaştıklarını söyledi. Yılmaz, ‘’Yaklaşık iki yıl önce yaptığımız genel kurul ile 10 Federasyon, 350 Dernek ve bir Vakfı bir araya getirerek oluşturduğumuz Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu ilk yılını tamamladı. Tüzüğünde bulunan dönem başkanlığı şartı neticesi ile Başkanlık İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’na devredildi. Devir teslim töreninin hemen akabinde yeni bir yönetim kurulu şekillendirmesine gidildi. Bu anlamda kurumumuzu, İş Dünyası, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Yurt içi ve Yurt Dışı Temsilcilikleri olmak üzere geniş bir yelpaze ile sahada ivme kazandırmak adına atamalar yapmaya devam ediyoruz’’ dedi. Amaçlarının birlikteliği, Yozgatlının gücünü yeni halkalar katarak çok daha fazla Yozgatlıya hizmete etmek olduğunu kaydeden Yılmaz, yapılan atama ve tercihleri bulundukları yaşam alanlarında, sektörlerinde öne çıkmış, çalışkan, girişimci Yozgatlılardan yana kullanmaya çalıştıklarını kaydetti. Yılmaz, ‘’İnanıyoruz ki; Yozgat demek yalnızca ailemiz, akrabalarımız, köyümüz, ilçemiz, şehirlerimizin ve dahi ülkemizin sınırlarından ibaret değil. Bunu burada sizinle bir araya gelerek de kanıtlamış oluyoruz. Biliyoruz ki memlekette birisinin canına zeval gelse ilk önce gurbetteki hemşerilerimizin içi sızlar. Gurbet ne demek bunu en iyi bilenlerdensiniz. Her ne kadar gurbette yaşamınızı sürdürseniz dahi kalbinizin memleketiniz ile attığından eminim. Bu nedenle nefes alıp-verdiğimiz, soyumuzu ve yaşamımızı devam ettirdiğimiz her yerde Yozgat’ı yaşatıyor ve Yozgatlılığımızı gösteriyoruz. Biliyoruz ki her Yozgatlının kendine doğru gördüğü bir fikir, siyasi düşünce muhakkak vardır. Vatanına ve milletine hizmet eden tüm siyasi görüşlere aynı mesafede saygı ve sevgi duymakla birlikte buralarda hizmet veren ve siyasi seçimlere katılan hemşerilerimize de destek vermeyi görev olarak görüyoruz. Buraya hepimiz siyasi görüşlerimizden uzak Yozgat kimliklerimiz ile geldik. Bizi buluşturan Yozgatlılık iken ayrıştıranın siyaset olmasına lütfen müsaade etmeyelim. Siyasiler, hükümetler, muhalefetler zamanı geldiğinde değişir ancak baki olan Yozgat’tır. Bizim görevimiz ise siyasetten bağımsız Yozgat’ı ve Yozgatlılığı en iyi şekilde yaşatmaktır’’ diye konuştu.