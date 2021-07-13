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HER YER LAVANTA KOKUYOR

Mor çiçeklerle bezeli, baş döndürücü kokusu ile insanları büyüleyen lavanta tarlaları, ORKÖY kapsamında verilen desteklerle genişlemeye devam ediyor.

13 Temmuz 2021 Salı 00:48
HER YER LAVANTA KOKUYOR

İlaç ve kozmetik sanayiinde önemli bir yere sahip, tıbbi ve aromatik bitki türü Lavanta, tarlalarının sayısı, Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) tarafından verilen ekonomik destekle her geçen gün artmaya devam ediyor. Olgunlaştığı dönemde tarlalardaki görselliği, hoş kokusu ile turizme de katkı sağlayan Lavanta, Haziran ayında olgunlaşıyor, Temmuz ayının ortalarında ise hasada hazır hale geliyor. ORKÖY desteklemeleri ile ‘Lavanta Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında geçen yıl 417 bin lira destek verildiği, bu yıl ise 710 bin lira destek verilmesinin planlandığı açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı orman fidanlıklarında 2020 yılında 3 milyon 300 bin adet lavanta fidanı üretildiği, bu yıl 5 milyon 100 bin adet lavanta fidanı üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 
LAVANTA ADASI
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Türkiye'nin 9. büyük sulama amaçlı barajı olan Çekerek Barajı suları içerisinde yer alan bin 500 dekar ada üzerine Orman Genel Müdürlüğünün desteği ile ilçe belediyesi tarafından önceki yıl toprakla buluşturulan 250 bin lavantayı bitkisinin önümüzdeki günlerde hasadının yapılacağı kaydedildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, hasadı yapılacak olan lavanta bitkisinden elde edilecek yağ ile sabun, kolonya üretimi yaparken, bölgede bal arıcılığının da yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi. Çekerek’te Lavanta Balı üretimiyle markalaşmaya gedileceğini bildiren Çakır, lavantanın işlenip, mamul hale dönüştürülmesine katkı verecek olan kadınlara yönelik gezi düzenledi. Çekerekli Kadınlar Derneği ve Kadın Girişimci Kooperatifi üyeleri belediyenin verdiği destek ile Isparta Lavanta Bahçeleri ve tesisleri gezdirildi. Belediye Başkanı Çakır, ‘’Yapımına başladığımız ve bin 500 dekarlık arazide dikimlerini gerçekleştirdiğimiz Lavantalar ile Türkiye'nin En büyük Lavanta bahçesini ilimize kazandırmış olduk. Görselliğinin yanı sıra Lavantadan elde edilecek olan ürün çeşitliliğinin örneklerini yerinde görebilmek için Kadın Girişimci Kooperatifimizle birlikte Kuyucak Kadın Girişimci Kooperatifi ile lavanta bahçelerinde incelemek yapmak üzere Isparta'ya gittik’’ dedi.
GEZİDEN DÖNDÜLER
Kuyucaklı kadınların tarlalarına diktikleri lavanta bitkisinin hasadını da yaparak, Destilasyon merkezlerinde yağ elde ettiklerini hatırlatan Çakır, üretilen yağlardan kolonya, sabun, krem elde edip, süs eşyaları yaptıklarını bildirdi. Çakır, ‘’Bölgenin tamamının geçim kaynağı lavanta olmuş durumda. Bizler projemize başlamadan önce her türlü teknik analizlerini yaparak Çekerek bölgesinde daha kaliteli üretimin olacağını düşünerek Lavanta Adası Projemizi hayata geçirdik. Kadın Kooperatifi üyelerimizle Lavanta Bahçelerinin akabinde Gül Bahçeleri ve Gül Yağı Üretim Tesislerini de gezme imkanı bulduk. Yerelden Kalkınma modeli ile ilçemizde turizmi de geliştirerek, Orta Anadolu'nun gözde merkezlerinden bir konumuna gelmek için çalışmalarımız devam edecektir’’ diye konuştu. 

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HER YER LAVANTA KOKUYOR
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