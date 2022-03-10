‘Her şey kadının eseridir’

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’a, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem eşlik etti. Çalışanların ve hastaların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Kozan, “Her an varlıklarıyla gücümüze güç katan bizi biz yapan çalışanlarımıza ve hastalarımıza karanfil ile kalpli kurabiye taktim ettik. Aynı zamanda gün boyunca yemekhanemizde de müzik dinletimi yaptık. Gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile gerekse toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.