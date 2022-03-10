Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘Her şey kadının eseridir’

Yozgat Şehir Hastanesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan çalışanlara ve hastalara karanfil ile kalpli kurabiye taktim etti.

10 Mart 2022 Perşembe 00:37
‘Her şey kadının eseridir’

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’a, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem eşlik etti. Çalışanların ve hastaların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Kozan, “Her an varlıklarıyla gücümüze güç katan bizi biz yapan çalışanlarımıza ve hastalarımıza karanfil ile kalpli kurabiye taktim ettik. Aynı zamanda gün boyunca yemekhanemizde de müzik dinletimi yaptık. Gönlümüzde her zaman müstesna bir yere sahip olan, gerek aile gerekse toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
‘Her şey Kadının Eseridir’IlerigazetesiGazeteHaberMartçarşambaYozgat şehir Hastanesi8 Mart Dünya Kadınlar GünüBaşhekim Uzman Dr. Mustafa KozanSağlıkKadınKadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL
HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL
Vali Polat OSB'yi gezdi
Vali Polat OSB'yi gezdi
Kadın personellere karanfil verdi
Kadın personellere karanfil verdi
Ülkü Ocaklarından konferans
Ülkü Ocaklarından konferans
Uygulama hastanesi açılmalı
Uygulama hastanesi açılmalı
Kanayan yara ‘kadınlara şiddet’
Kanayan yara ‘kadınlara şiddet’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim