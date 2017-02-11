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Her şey huzur için!

11 Şubat 2017 Cumartesi 06:31
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Yozgat’ta asayiş ve huzurun temini için asker ve polis tarafından yürütülen denetimler aralıksız olarak devam ediyor.

Her şey huzur için!
Vali Kemal Yurtnaç, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan kişi ve araçların yakalanması ve suçluların caydırılması adına başlatılan huzur operasyonunda uygulama noktalarını bizzat gezerek çalışma yapan güvenlik güçlerini denetledi.
Uygulamaya Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım’da katılarak yapılan çalışmalar hakkında Vali Kemal Yurtnaç’ı bilgilendirdi.
İl genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin halkın güvenliği için bu tür uygulamaları her zaman yaptığını belirten Vali Yurtnaç, “Bu gün özel bir uygulama yapılıyor. Ekiplerimiz özellikle patlayıcı ve uyuşturucu konusunda çalışmalar yapıyorlar. Arkadaşlarımız ciddiyetle işlerine bakıyorlar. Narkotik ve bomba köpeklerimizden de yararlanılıyor. Bu uygulamalar tüm ülkede yaşayan insanlarımızın güvenliği için yapılıyor. Yolcularımızın mağdur olmamasına, trafiğin sıkışmamasına da özellikle dikkat ediyoruz.” dedi.
Yozgat’ın önemli bir nokta olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, “Yozgat doğu ile batıyı birbirine bağlayan E-88 karayolunun içerisinden geçtiği bir il. Büyük şehirlerin güvenliği aslında buralardan başlıyor. Tabi ki her il bu tür çalışmaları yapıyor. Bizlerde bu gün burada her hangi bir aksaklık var mı diye kontrol ediyoruz. Bu hassas günlerde hem ekiplerimiz hem de vatandaşlarımız kısacası hepimizin ciddiyetle temkinli bir şekilde davranmamız gerekiyor.” diye konuştu.
Uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirten Zekeriye Aslan isimli vatandaş, “Bu uygulamayı memnuniyetle karşılıyorum. Her zaman yapmalarını istiyoruz. Terör eylemlerinin önüne geçilebilmesi için bu uygulamanın sürekli yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
Jandarma ekiplerinin durdurduğu araç sürücüsü Ertekin Gümüşbaş ise; “Vatandaş olarak bu uygulamalardan memnunuz. Güvenlik güçlerimiz yapılması gereken işleri yapıyorlar. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Gerek araçlarda ki bombalama düzenekleri gerekse uyuşturucu madde kaçakçılarının sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Bu uygulamalar bizim için yapılıyor ve bizde sürekli yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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