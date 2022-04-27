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Her milletten öğrencimiz var

Yozgat Bozok Üniversitesi Merkez Yemekhanesinde, uluslararası öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:59
Her milletten öğrencimiz var

Düzenlenen programa Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Volkan Demirel ve öğrenciler katıldı. İftar yemeğinde öğrencilerle b ir araya gelerek sohbet eden Karadağ, iftar yemeği sonrasında açıklamalarda bulundu. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu şehrin göz bebeği ve bir Yozgatlı olarak dertlerinin bu göz bebeğini daha da büyütmek, daha da güçlendirmek olduğuna anlatan Karadağ, bu doğrultuda üniversiteyi uluslararası düzeye taşımak istediklerini bildirdi. Uluslararası öğrencilerin varlığının çok önemli olduğundan bahseden Karadağ,  şuanda 855 tane uluslararası öğrencinin üniversitede eğitim aldığını söyledi. Hemen hemen her milletten öğrencilerinin var olduğunun altını çizen Karadağ, “Afrika Cumhuriyetleri, Asya coğrafyası, Azerbaycan, Kazakistan, uzak doğudan mesela Pakistan’dan 4 öğrencimiz var. Azerbaycan’a geçen sene ben bizatihi gittim ve 350 tane öğrenci getirdik. Bu sene ağustos başında tekrar gideceğiz. Azerbaycan’dan en az 350 tane daha öğrenci getirmek istiyorum. "Afrika Cumhuriyetlerinde, Malide, Somali’de, Sudan’da, Uganda’da, Gine’de, Fildişi Sahili’nde Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Uyruklu Sınavı (YOBÜYÖS) yapıyoruz. Azerbaycan’da yapacağız. Fas için görüşmeler devam ediyor. En fazla öğrenci sayımız sırasıyla; Azerbaycan, Somali, Suriye, Mali, Mısır, Fas, Kazakistan, Sudan, Türkmenistan, Afganistan, Irak, Almanya, Güney Sudan, İran, Yemen, Pakistan ve Senegal’de” dedi. 
‘YOZGAT 
KAZANACAK’
Amaçlarının çok farklı coğrafyalara yayılmak olmadığını ancak uluslararası öğrenci sayısını kaliteden taviz vermeden artırmak istediklerinden bahseden Karadağ, hedeflerinin bir dahaki sene uluslararası aktif öğrenci sayısını bin 500’e çıkarmak olduğunu söyledi. Bu rakam ulaşmak için öğrencileri Yozgat Bozok Üniversitesine çekmeleri gerektiğinin altını çizen Karadağ, bunun içinde öncelikle uluslararası öğrencilerin konaklama sorununun olmaması gerektiğini belirtti. Uluslararası öğrencilerin devlet yurtlarında kalmadığını vurgulayan Karadağ, “Burada esasen bir potansiyel daha ortaya çıkıyor. Bir evler istihdam ediliyor, birde özel yurtlar. Burada özel müteşebbisin açmış olduğu yurtlar işler hale geliyor. Biliyorsunuz KYK yurtlarımız çok fazla. O yüzden özel yurtlar öğrenci bulamama sıkıntısı yaşıyorlar. Hatta bazı kapatılan özel yurtlar var. Yani bu sayede gerek Yozgatlı, gerek başka bir müteşebbis özel yurt açmışsa burada uluslararası öğrenciler sayesinde işler olacak. Yozgat kazanacak, onlar kazanacak. Ofis tipi evler, 1+1, 2+1 tipi evler şuanda sektör haline geldi. Bu alanda iş yapan birçok insanımız var. Uluslararası öğrencilerimiz devlet yurtlarında kalamadığı için bu özel yurtlarda ya da evlerde kalıyorlar. Bu ne demek? Bu alanda buraya para bırakan bir gelir kapısı demek. Ayrıca bu insanlar yemek yiyorlar, alışveriş yapıyorlar ve ulaşım araçlarını kullanıyorlar. Gelen öğrencilerin hemen hemen hepsi imkânları olan öğrenciler. Yani, parası olan gelip okuyor burada” ifadelerini kullandı. 
Uluslararası öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi’ni seçmesi için konfor sunulması gerektiğini belirten Karadağ, “Çünkü alternatifsiz değiliz. Bırakın Türkiye’nin başka üniversitelerini, dibimizde cazibe olan Kayseri, Sivas, Tokat, Çorum, Kırıkkale ve Ankara var. Niye bizi tercih etsin bu öğrenciler? Onlara daha büyük imkân sağlarsak, ulaşımda kolaylık sağlarsak, konaklamada sorun yaşatmazsak bizi tercih ederler” şeklinde konuştu. 
•Sema Nur Koçaker•
 

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