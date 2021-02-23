HER MEVSiM BiTKi ÜRETiMi

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Her mevsim seralarımızda Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri üretimi yapıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, mülkiyeti belediyemize ait 60 dekarlık arazide oluşturulan Sera tesisinde Lavanta, Kekik, Biberiye, Çilek, Kuşkonmaz, Böğürtlen, süs bitkileri, çeşitli tıbbi aromatik bitki ile diğer ürünlerin fide üretim çalışmalarına başladıklarını anlattı. Başkan Çakır, ‘’Oluşturduğumuz bin 500 dekarlık Lavanta Adası ile İlçemiz, Lavanta ve Tıbbi Aromatik bitkilerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tıbbi Aromatik Bitki Üretim aşamasından sonra projelerini tamamladığımız Tıbbi Aromatik Bitkiler Sanayi Sitesi ile ürünlerimiz Mamule dönüştürülerek şehrimize katma değer kazandıracağız’’ diye konuştu.