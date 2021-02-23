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HER MEVSiM BiTKi ÜRETiMi

ÇEKEREK Belediyesi, ilçede Tıbbi Aromatik ve Süs bitkilerini dört mevsim yetiştirip, hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de pazara sunmak üzere hazırladığı projesini hayata geçirdi.

23 Şubat 2021 Salı 00:21
HER MEVSiM BiTKi ÜRETiMi

 Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Her mevsim seralarımızda Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri üretimi yapıyoruz’’ dedi. Başkan Çakır, mülkiyeti belediyemize ait 60 dekarlık arazide oluşturulan Sera tesisinde Lavanta, Kekik, Biberiye, Çilek, Kuşkonmaz, Böğürtlen, süs bitkileri, çeşitli tıbbi aromatik bitki ile diğer ürünlerin fide üretim çalışmalarına başladıklarını anlattı. Başkan Çakır, ‘’Oluşturduğumuz bin 500 dekarlık Lavanta Adası ile İlçemiz, Lavanta ve Tıbbi Aromatik bitkilerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tıbbi Aromatik Bitki Üretim aşamasından sonra projelerini tamamladığımız Tıbbi Aromatik Bitkiler Sanayi Sitesi ile ürünlerimiz Mamule dönüştürülerek şehrimize katma değer kazandıracağız’’ diye konuştu. 

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HER MEVSiM BiTKi ÜRETiMi
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