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HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 92 bin 246 hektar alanda bulunan ormanlar her mevsim bir başka güzel.

10 Mart 2022 Perşembe 00:22
HER MEVSİM BAŞKA GÜZEL

İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikteki manzaralarıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 92 bin 246 hektar verimli orman alanı ve ilçenin toplam alanının yüzde 51’ini oluşturan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göletler ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor. Yaban hayatı olarak ta birçok canlıyı içinde barındıran Akdağmadeni ormanlarında özellikle kızıl geyik ve vaşak popülasyonu doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Türkiye’nin en büyük 4’üncü Fidan Üretim Tesisine de sahip olan Akdağmadeni ormanlarında bölgenin en yüksek noktası olan nalbant bölgesinde rakımın 2 bin 100 metreye ulaştığı birbirinden güzel yaylaları ve yürüyüş yollarıyla doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının uğrak noktalarından biri haline gelmeye başladı. Akdağmadeni ormanlarında ormanlık alanda koruma, yangınla etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları, bisiklet sporu için de uygun zemin teşkil ediyor. Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda birçok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna göze çarpıyor. Türkiye’nin en kaliteli salebinin doğal olarak yetiştiği bölgede salep türünün gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması içinde Akdağmadeni Belediyesi tarafından çeşitli projeler yürütülüyor. Akdağmadeni Belediyesi tarafından kısa süre önce duyurusu yapılan ve eko turizm alanında hayata geçirilmesi planlanan çeşitli turizm tesisleri ve turizm faaliyetlerine ev sahipliği yapabilecek kıymette bulunan ormanların bölge halkına ve turizme kazandırılması için ciddi çalışmalar yürütülüyor. Yozgat’ın turizme açılma noktasında önemli bir yerde bulunan Akdağmadeni ormanlarını gezmenizi, görülmesi ve yaşanması gereken bir yer.  •Mehmet Doğan•

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