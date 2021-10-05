Her Mahalleye konak

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, her mahalleye bir konak projesiyle yola çıktıklarını, dört mahalleye yapılacak konakların ihalesininin yapıldığını söyledi. Başkan Köse, ‘’Fatih Mahallesi, Eskipazar Mahallesi, Tuzkaya Mahallesi ve Mehmet Hulusi Efendi Mahallesinde yapılacak konaklarımız çok nitelikli olacak, alelade bir bina olmayacak’’ dedi. Köse, 300 metrekare kullanım alanı olan, gerçekten eski, tarihi yapıyı andırabilecek yapılar inşa etmeye çalıştıklarını aktardı. Köse, ‘’Binanın üst katını ful yaptık. Yani odalara bölmedik aşağıda odalara ayırdık. Üst kat mahallelerde hem taziye evi olarak kullanılsın hem ramazanda mukabelesini okusunlar. Söz, nişan, yüzük merasimleri de orada olsun. Yani mahalleli neye ihtiyaç duyuyorsa avlusunda veya kendi içerisinde burada sosyal amaçlı kullanılsın diye her mahalleye diye yola çıktık. Baharda da teslim alır milletin istifadesine sunacağız. Mahalle konağı olmayan mahallelerimize de gelecek yıl nisan mayıs aylarında başlamak üzere onlarında ihalesini yapacağız’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•