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Her mahalleye doğalgaz

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, doğalgazın ulaşmadığı mahallelerinde bu hizmetten yararlanabilmesi için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Her mahalleye doğalgaz

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, doğalgazın ulaşmadığı mahallelerinde bu hizmetten yararlanabilmesi için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Her mahalleye doğalgaz

Çakır, göreve geldiği ilk günlerde Sürmeligaz yetkilileri ile yapmış olduğu ön görüşme ve planlamanın ardından Dağıtım Şirketinin doğalgaz hatlarının yapımına başladığını kaydetti. Çekerek ilçesi 2017 yılında doğalgaza kavuşturuldu. Doğalgazın ilçeye gelmesinin ardından yapılan planlama doğrultusunda ilçe merkezinden başlayarak, belirli bölgeler doğalgaz kullanımına geçirildi. Bu yıl ise kalan diğer bölgelerin doğalgaz sistemine bağlanabilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede tüm mahallelerin doğalgaza kavuşturulacağını söyledi. 

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