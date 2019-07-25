Her mahalleye doğalgaz

Çakır, göreve geldiği ilk günlerde Sürmeligaz yetkilileri ile yapmış olduğu ön görüşme ve planlamanın ardından Dağıtım Şirketinin doğalgaz hatlarının yapımına başladığını kaydetti. Çekerek ilçesi 2017 yılında doğalgaza kavuşturuldu. Doğalgazın ilçeye gelmesinin ardından yapılan planlama doğrultusunda ilçe merkezinden başlayarak, belirli bölgeler doğalgaz kullanımına geçirildi. Bu yıl ise kalan diğer bölgelerin doğalgaz sistemine bağlanabilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ilçede tüm mahallelerin doğalgaza kavuşturulacağını söyledi.