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Her gün kaza

YOZGAT’ta gün geçmiyor ki, bir trafik kazası meydana gelmesin. Ölümlü kazalar ajanslar tarafından sekrvis ediliyor.

Her gün kaza

YOZGAT’ta gün geçmiyor ki, bir trafik kazası meydana gelmesin. Ölümlü kazalar ajanslar tarafından sekrvis ediliyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Her gün kaza

Yaralamalı kazaların bazıları ajanslar tarafından servis ediliyor, çoğu ise görmezden geliniyor. Doğu Anadolu bölgesini batı bölgelerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu ile Karadeniz'i Akdeniz bölgelerine bağlayan diğer yolun geçtiği kesimlerde Karayolları tarafından çalışmalar yapıldı. Kazaların meydana geldiği bölgeler bölünmüş yol. Herhangi bir çalışmada mevcut değil. Buna rağmen hemen hemen hergün bir kaza meydana geliyor ise, bir nedeni olması gerekir. 'Kaza' deyip geçiyoruz. Peki ama bu kazaların bu kadar yoğun olmasının nedeni nedir?. Yolun eğiminde mi bir sorun var? Yol güneşin yansıması ile sürücülerin görmesine engel mi teşkil ediyor? Konunun araştırılması ve sorunun bulunup, çözümlenmesi gerekiyor. Daha fazlası yaşanmadan...

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