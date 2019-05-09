Her gün 350 kişiye iftar

Selahattin Alan Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Kılıç, 4 yıldır ramazanda dar gelirli ailelere bu hizmeti verdiklerini ifade etti. Babasının bu hizmetin verilmesini vasiyet ettiğini aktaran Kılıç, kendilerinin de kurdukları dernekle bunu yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti. İftar konusunda hayırsever vatandaşların da kendilerine katkı sağladığını dile getiren Kılıç, "Önceki yıllarda 200-250 kişiye yemek dağıtırken, bu yıl bu sayı 350 kişiye çıktı. Bugün de Kırıkkale'den Ali İhsan Kılıç isimli bir hayırsever vatandaşımız sponsor oldu. Allah kabul etsin" dedi.