Her fırsatta memleketinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarından arta kalan vakitlerinde Yozgat’a gelen Başer, bu hafta da Yerköy ve Sorgun ilçesini ziyaret etti. Cuma namazını Yerköy’de kılan Başer, vatandaşlar ile sohbet etti.

ESNAFLA BULUŞTU

Yerköy ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya gelen Başer, esnafın istek ve taleplerini dinledi. Tek gayesinin Yozgat olduğunu ifade eden Başer, “Bulduğumuz her fırsatta memleketimizi ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bu hafta da Yerköy ilçemizi ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren esnafımızı gezdik. Vatandaşlarımızın bizlerden talep ve isteklerini alıyoruz. Onların sıkıntıları dertleri de Ankara’ya gittiğimiz zaman çözme noktasında gayret gösteriyoruz. Onların dert ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Geçmişte olduğu gibi bugünde onların yanında ve yakınında olacağız. Kalkınmasına güçlenmesine emek sarf eden, sermayesini Yozgat’ta kazanarak Yozgat’ta harcayan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bütün esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Hafta sonunu memleketi Yozgat’ta geçiren Başer, Sorgun ilçesini ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında İnşaat çalışmaları devam eden Ashab-ı Bedir Camii ve 4-6 yaş çocukların eğitim gördüğü Sultan-Ali Ünal Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerde bilgi alan Başer,” Rabbim, bu eserleri Sorgunumuza kazandıran Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Her gün çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yapılan çalışmaların yakın takipçisiyim. İnşallah çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlayarak halkımız camisine, yavrularımız eğitim yuvalarına kavuşacak” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Sorgun ilçesinde bir dizi ziyaretten bulunan Başer, AK Parti Sorgun İlçe Başkanı ve Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Belediye Başkanları ile istişare toplantısı yapan Başer, belediyelerde yapılan çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Toplantıya AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü ve Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç katıldı.

Başer, “Biz, birlikte daha güçlüyüz ve birlikte çalışarak memleket sevdasıyla daha büyük hizmetlerde bulunacağız. Rabbim, birlik, dirlik ve kardeşliğimizi daim eylesin. İlk Günkü Aşkla; Durmak Yok Yola Devam” dedi.