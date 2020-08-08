Her eve doğalgaz

SARIKAYA Belediyesi, 2018 yılında ilçeye doğalgazın gelmesinin ardından başlattığı dağıtım ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Sürmeligaz ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelere hat çekimi yapılıyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Fatih Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesinde de doğalgaz çalışmasının başladığını bildirdi. Başkan Açıkel, ‘’Bu sene pandemi sebebiyle kısıtlı imkanlara rağmen bizi kırmayan Sürmeligaz yönetimine teşekkür ederim. Doğalgazın bir ucu girdikten sonra devamı da gelir diye düşünüyorum’’ dedi. Başkan Açıkel, doğalgazı bulunmayan mahalle, yerleşim alanı bırakmamak için çalıştıklarının altını çizerek, devam eden çalışmalar nedeniyle yolların bozulduğunu, ancak çalışmaların ardından hemen yolların yapılarak, vatandaşı daha fazla mağdur etmemeye özen gösterdiklerini anlattı. Başkan Açıkel, ilçede bugüne kadar 6 bin doğalgaz abonesine ulaşıldığını da sözlerine ekledi.