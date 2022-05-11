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Her dilde oyun

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Yunus Emre İlkokulunda görev yapan öğretmen Fatma Genç, ‘Her Dilde Oyun’ adlı etwinning projesine kabul edilerek okulu temsil edecek.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:58
Her dilde oyun

Projenin amacı öğrencileri teknolojiden uzaklaştırıp geleneksel oyunlar ile tanıştırmak olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Öğrencilerimize dedelerimizin ve ninelerimizin oyunlarını öğrenip oynayacağız. Biz de onlara bugünün oyunlarını öğreteceğiz. Aynı zamanda başka bölgelerdeki geleneksel oyunları da öğrenmiş olacağız. Okulumuzu başarıyla temsil eden öğretmenimize teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Ayrıca Sorgun Yunus Emre İlkokulumuza yeni projelerinde başarılar diliyorum” dedi. 

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