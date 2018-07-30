Her detay inceleniyor

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SELÇUK Üniversitesi akademisyenleri Yozgat’ın giyim kültürüne yönelik araştırmalarını titizlikle sürdürüyor.

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SELÇUK Üniversitesi akademisyenleri Yozgat’ın giyim kültürüne yönelik araştırmalarını titizlikle sürdürüyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nurgül Kılınç, bir grup akademisyen ile Yozgat’ta sürdürdüğü araştırma çalışmalarında bulabildikleri eserleri derinlemesine inceleyip, çapraz sorgulama yaparak, giysilerin kökenlerine kadar iniyor. Yozgat’ın mahalle, köy, belde, ilçelerini gezip, yöre halkıyla sohbet eden Kılınç ve ekibi, yaptıkları çalışmaların değerlendirmesini ise Yozgat Müzesinde yapıyor. Dekan Kılınç, bilimsel araştırma projeleri kapsamında Yozgat’ın giyim kültürüne yönelik araştırma çalışmalarına yaklaşık 10 gün önce başladıklarını, yaptıkları çalışmalarda kendilerine Yozgat halkının da destek verdiğini söyledi. Kılınç, ‘’Geleneksek giysilerimiz yok olmaya başladı. Tekstil ürünlerimiz kısa sürede yıpranıp, yok olmaktadır. Biz burada mevcut olanları inceliyoruz, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz’’ dedi.

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